Стал известен состав сборной России на вынесенный матч против сборной Швеции на заключительном этапе Еврохоккейтура-2018/19 – Чешских хоккейных играх. Встреча пройдет в Столкгольме.
Состав России выглядит следующим образом:
Василевский, Георгиев
Сергачев – Нестеров, Гусев – Малкин – Кучеров
Хафизуллин – Зуб, Григоренко – Анисимов – Капризов
Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов
Блажиевский, Ковальчук – Андронов – Плотников, Михеев
Матч Швеция – Россия состоится сегодня, 1 мая. Начало – в 16.00 по московскому времени.
Игроки "Вашингтона" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, а также защитник "Торонто" Никита Зайцев присоединятся к сборной 2 мая в чешском Брно.
Помимо матча со Швецией, наша команда сыграет в чешском Брно против Финляндии (4 мая) и хозяина турнира – Чехии (5 мая).
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