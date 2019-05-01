Стал известен состав сборной России на вынесенный матч против сборной Швеции на заключительном этапе Еврохоккейтура-2018/19 – Чешских хоккейных играх. Встреча пройдет в Столкгольме.

Состав России выглядит следующим образом:

Василевский, Георгиев

Сергачев – Нестеров, Гусев – Малкин – Кучеров

Хафизуллин – Зуб, Григоренко – Анисимов – Капризов

Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов

Блажиевский, Ковальчук – Андронов – Плотников, Михеев

Матч Швеция – Россия состоится сегодня, 1 мая. Начало – в 16.00 по московскому времени.

Состав на матч со шведами на Чешских хоккейных играх 🔽



Стартовое вбрасывание в 16:00 #снамироссия pic.twitter.com/nTlxDfLMdi – Хоккей России (@russiahockey) 1 мая 2019 г.

Игроки "Вашингтона" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, а также защитник "Торонто" Никита Зайцев​ присоединятся к сборной 2 мая в чешском Брно.

Помимо матча со Швецией, наша команда сыграет в чешском Брно против Финляндии (4 мая) и хозяина турнира – Чехии (5 мая).

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