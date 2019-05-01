Стал известен состав сборной России на вынесенный матч против сборной Швеции на заключительном этапе Еврохоккейтура-2018/19 Чешских хоккейных игр. Матч состоится сегодня, 1 мая. Начало – в 16.00 по московскому времени.
Состав выглядит следующим образом:
вратари – Василевский, Георгиев;
1-е звено: Сергачев – Нестеров, Гусев – Малкин – Кучеров;
2-е звено: Хафизуллин – Зуб, Григоренко – Анисимов – Капризов;
3-е звено: Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов;
4-е звено: Блажиевский, Ковальчук – Андронов – Плотников, Михеев.
Игроки "Вашингтона" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, а также защитник "Торонто" Никита Зайцев присоединятся к сборной 2 мая в чешском Брно.
Помимо матча со Швецией, наша команда сыграет в чешском Брно против Финляндии (4 мая) и хозяев турнира – чехов (5 мая).
Чемпионат мира по хоккею-2019: последние новости // состав групп и все матчи ЧМ-2019 по датам // календарь игр и расписание онлайн-трансляций