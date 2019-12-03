Бывший вратарь рижского «Динамо» Кристерс Гудлевскис продолжит карьеру в чемпионате Германии. 27-летний игрок заключил контракт с клубом «Фиштаун», сообщает официальный сайт команды из Бремерхафена.

В 9 матчах регулярного чемпионата КХЛ Гудлевскис одержал 3 победы при 6 поражениях, показывая 86,3 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,45. В начале октября контракт с ним был расторгнут.

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