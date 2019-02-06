Григорий Денисенко: "Надеюсь, что мне и другим ярославским ребятам дадут сыграть с Финляндией"

Нападающий "Локомотива" и сборной России Григорий Денисенко выразил надежду, что ему дадут сыграть против Финляндии в завтрашнем матче Шведских игр против Финляндии. Игра состоится в Ярославле.

- Отличные впечатления от пребывания в сборной, - цитирует официальный сайт ФХР Денисенко. - Сейчас о клубных делах никто не думает, все мысли о предстоящих матчах. Надеюсь, что мне и другим ярославским ребятам доверят сыграть завтра. Постараемся оправдать доверие, если поставят на игру. В Ярославле будет хорошая атмосфера, там отличные болельщики, будет приятно сыграть на родной арене.