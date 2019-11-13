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Гретцки может возглавить сборную Канады на Кубке Шпенглера

14:28
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Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки может возглавить сборную Канады на Кубке Шпенглера, сообщает журналист The Athletic Пьер ЛеБрун.

Традиционно в турнире, который проходит в конце декабря, принимают участие швейцарский «Давос», сборная Канады состоящая как правило из хоккеистов играющих в Европе и несколько приглашенных клубов. В 2019 году КХЛ на турнире будет представлять «Салават Юлаев».

Последний раз Гретцки работал главным тренером в сезоне-2008/09, когда возглавлял «Финикс», где был еще и совладельцем клуба.

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