Гончар назвал состав сборной России на Кубок Первого канала оптимальным

Тренер сборной России Сергей Гончар оценил состав команды на Кубок Первого канала.

«На данный момент состав оптимальный, если бы он был неоптимальным, были бы другие игроки. Кандидатур было много, мы рассматривали всех игроков [Континентальной хоккейной] лиги, поэтому выбирали из того, что есть. Мы посмотрели, кто-то подошел под концепцию игры нашей сборной, кто-то — нет. Смотрели, кто готов и находится в хорошем физическом состоянии, готов играть по нашим требованиям. И на основе этого принимали решение», — сказал Гончар ТАСС.

«Ощущения от разговоров с игроками НХЛ самые положительные, ребята все настроены, готовы и хотят играть на Олимпиаде. Мы периодически общаемся и следим за их физическим состоянием. Время еще есть, надеемся, ни у кого не будет травм, и уже перед тем, как нужно будет объявить состав на Олимпиаду, мы проедем по Северной Америке, встретимся, соберемся, оценим готовность игроков и примем решение», — добавил тренер.

Кубок Первого канала состоится с 15 по 19 декабря. Большая часть матчей пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве.