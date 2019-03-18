"Гомель" не пустили на тренировку из-за долгов перед Ледовым дворцом

"Гомель" не смог провести тренировку на льду из-за финансового долга перед Ледовым дворцом, сообщает "Прессбол". Белорусский клуб также имеет задолженности по зарплатам своих игроков.

23 ноября на "Гомель" был наложен спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 базовых величин, однако до сих пор оплата на счет ФХРБ не поступила.

Ранее стало известно, что у "Гомеля" были задолженности по оплате взносов за участие в чемпионате Белоруссии. ФХБ продлила срок погашения до 31 марта, отмечает belarushockey.com.​

"Гомель" занимает пятое место в Экстралига А чемпионата Белоруссии с 66 очками после 49 игр.

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