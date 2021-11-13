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Голкипер сборной Швеции назвал «незабываемым» гол в исполнении Мичкова

21:40
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Голкипер сборной Швеции Густва Линдваль поделился впечатлениями от гола, который пропустил в матче Кубка Карьяла против России (4:2).

16-летний форвард российской команды Матвей Мичков забросил шайбу в стиле «лакросс».

«Я видел, как шайба оказалась слева от меня, все произошло довольно быстро, и это еще долго будешь помнить. Пропущенным голом не разочарован. У этого парня огромное мастерство, он может стать отличным игроком в будущем. Но гол незабываемый. Мило, что ты стал частью такой истории. Нет, я не разозлился, пропустив такой гол. Это хоккей, а гол действительно хорош», — приводит слова голкипера ТАСС.

Мичков забросил шайбу в возрасте 16 лет 11 месяцев и 4 дней, став самым молодым автором гола в истории отечественной национальной команды.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12916559

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Иван Шитик все материалы автора
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