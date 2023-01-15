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Сегодня, 21:42

Голевая передача 50-летнего Ягра не спасла «Кладно» от очередного поражения в матче чемпионата Чехии

Иван Шитик
Корреспондент
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«Кладно» проиграл команде «Чешске-Будеевице» в матче чемпионата Чехии по хоккею со счетом 2:6.

В этой встрече очередной голевой передачей отметился 50-летний форвард «Кладно» Яромир Ягр. Всего в активе легендарного нападающего 7 (1+6) очков в 11 встречах.

Дубль в составе «Кладно» оформил другой известный чешский форвард — 40-летний Томаш Плеканец.

«Кладно» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата, набрав 41 очко в 37 матчах.

Томаш Плеканец
Яромир Ягр
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