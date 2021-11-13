Главный тренер сборной Швеции остался впечатлен игрой Мичкова

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев после завершения матча Кубка Карьяла против России (4:2) оценил игру российского форварда Матвея Мичкова.

16-летний Мичков забросил шайбу в стиле «лакросс» в ворота шведской сборной.

«Я впечатлен этой шайбой. Подобные голы тяжело забивать, не так много игроков могут это делать. Не думаю, что более возрастные игроки в команде соперника злятся из-за этого. Если тебе 16, 25 или 30 лет, ты пытаешься выиграть матч и ни о чем больше не думаешь. Думаю, у россиян такая же ситуация. Мы видели подобные голы раньше, их часто забивают в Америке. Те, кто так забивают, — особенные игроки», — приводит слова тренера ТАСС.