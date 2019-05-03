Голкипер Александр Георгиев будет играть в воротах сборной России в матче заключительного этапп Евротура-2018/19 – Чешских хоккейных играх против команды Финляндии, информирует пресс-служба ФХР. Игра состоится завтра, 4 мая в чешском Брно, начало – в 15:00 мск.

В первом матче россияне проиграли Швеции – 4:6. Ворота сборной России защищал Андрей Василевский.

⚡Завтра в воротах сборной России в матче Чешских игр против Финляндии будет играть Александр Георгиев – Хоккей России (@russiahockey) 3 мая 2019 г.

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