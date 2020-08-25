Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о «договорняках». Обвиняются хоккеисты «Витебска»

Генеральная прокуратура направила в Витебский областной суд для определения подсудности уголовное дело о подкупе участников профессиональных спортивных соревнований по хоккею, сообщает БЕЛТА.

Трое профессиональных спортсменов команды «Витебск» из корыстных побуждений вступили в сговор cо спортсменом этой же команды, а в отдельных эпизодах — со спортсменом-инструктором.

Обвиняемые хотели повлиять на результаты шести матчей между ХК «Витебск» и командами «Брест», «Могилев», «Динамо-Молодечно» и «Локомотив-Орша» во время чемпионата Белоруссии сезона-2018/2019 и Кубка Белоруссии сезона-2019/2020 годов. Такое влияние повлекло поражение представляемой ими команды. Всего спортсмены получили деньги на общую сумму 22,9 тыс. белорусских рублей.