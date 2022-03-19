Генеральный секретарь ФХБ прокомментировал информацию о возможном турнире с участием России и Белоруссии

Генеральный секретарь Федерации хоккея Белоруссии Андрей Башко прокомментировал информацию о возможном турнире в Петербурге с участием России и Белоруссии.

«Россия — один из лидеров мирового хоккея, поэтому игры с любой из ее сборных всегда были вызовом для наших команд и в то же время возможностью для роста белорусских хоккеистов. Ведь только в борьбе с сильным конкурентом можно стать сильнее самому. Поэтому приглашение для участия в матчах с Россией очень престижно для любой страны, и мы всегда были заинтересованы в них, вне зависимости от того, отстранены мы от участия в официальных турнирах или нет», — сказал Башко «Чемпионату».

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за обострения ситуации на Украине.