Чехия — Россия: где смотреть и во сколько начало матча Евротура
14:00
Сегодня, 15 мая, в Праге Россия сыграет третий и заключительный матч на Чешском этапе евротура. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.
Российская сборная выиграла три предыдущих этапа Евротура и лидирует в этом сезоне европейского турнира.
Состав сборной России на «Чешские игры» можно посмотреть здесь.
Следить за матчем Чехия — Россия можно в прямом эфире на сайте ФХР.
Смотреть видеотрансляцию матча Чехия — Россия
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