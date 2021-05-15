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Чехия — Россия: где смотреть и во сколько начало матча Евротура

14:00
Cборная России и тренерский штаб. Фото Reuters
Cборная России и тренерский штаб. Фото Reuters

Сегодня, 15 мая, в Праге Россия сыграет третий и заключительный матч на Чешском этапе евротура. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

Российская сборная выиграла три предыдущих этапа Евротура и лидирует в этом сезоне европейского турнира.

Состав сборной России на «Чешские игры» можно посмотреть здесь.

Следить за матчем Чехия — Россия можно в прямом эфире на сайте ФХР.

Смотреть видеотрансляцию матча Чехия — Россия

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