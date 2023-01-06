Хоккей
Еврохоккейтур
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Европа

Сегодня, 23:20

Гашек вновь призвал не пускать российских спортсменов на международные соревнования

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Доминик Гашек.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Олимпийский чемпион Доминик Гашек прокомментировал слова президента ИИХФ Люка Тардифа о том, что в 2023 году будет рассмотрено возможное возвращение России и Белоруссии на международную арену.

«Глава ИИХФ прокомментировал (не)принятие российских и белорусских хоккеистов обратно в «наши турниры» и сказал, что политика на него не повлияет. Очень надеемся на это!» — написал Гашек в Twitter.

Затем бывший вратарь сборной Чехии в очередной раз призвал продлить санкции в отношении российских спортсменов.

«Я считаю это долгом каждой демократической страны. Надеюсь, ни одного российского или белорусского спортсмена в данной ситуации не пустят на хоккейный, теннисный или другой турнир. Мы не должны тем самым способствовать их рекламе», — добавил Гашек.

Сборные России и Белоруссии уже пропустили взрослый и молодежный чемпионаты мира.

Доминик Гашек
Сборная России по хоккею
8
Читайте также
Звезду фигурного катания из Италии затравили за приезд в Россию. Он мечтал потренироваться у Тутберидзе
История Рождественского перемирия. Как футбол ненадолго остановил кровопролитную войну
В США пользователи Twitter предложили не помогать Украине после отказа от перемирия
Социальный фонд РФ одобрил выплаты единого пособия для 80 тыс. детей
Минобороны: ВСУ продолжили обстрелы, несмотря на введенный Россией режим прекращения огня
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

50-летний Ягр забросил свою первую шайбу в сезоне
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости