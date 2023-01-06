Гашек вновь призвал не пускать российских спортсменов на международные соревнования

Олимпийский чемпион Доминик Гашек прокомментировал слова президента ИИХФ Люка Тардифа о том, что в 2023 году будет рассмотрено возможное возвращение России и Белоруссии на международную арену.

«Глава ИИХФ прокомментировал (не)принятие российских и белорусских хоккеистов обратно в «наши турниры» и сказал, что политика на него не повлияет. Очень надеемся на это!» — написал Гашек в Twitter.

Затем бывший вратарь сборной Чехии в очередной раз призвал продлить санкции в отношении российских спортсменов.

«Я считаю это долгом каждой демократической страны. Надеюсь, ни одного российского или белорусского спортсмена в данной ситуации не пустят на хоккейный, теннисный или другой турнир. Мы не должны тем самым способствовать их рекламе», — добавил Гашек.

Сборные России и Белоруссии уже пропустили взрослый и молодежный чемпионаты мира.