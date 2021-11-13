Галимов: «Были в шоке после гола Мичкова в ворота шведов»

Нападающий сборной России Артем Галимов признался, что игроки пребывали в шоке после дебютного гола за национальную команду Матвея Мичкова.

«Гол есть гол, хорошо что забил, молодчик. На лавке сказали ему: «Молодец». Все были в шоке», — цитирует Галимова ТАСС.

Россияне проиграли во втором матче Кубка Карьяла команде Швеции со счетом 2:4. Мичков, отличившийся в возрасте 16 лет 11 месяцев и 4 дней, стал самым молодым автором гола в истории российской сборной, форвард забросил шайбу в стиле «лакросс».