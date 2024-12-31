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Сегодня, 01:10

«Фрибург» и «Стробинг» вышли в финал Кубка Шпенглера

Сергей Разин
корреспондент
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Швейцарский «Фрибург» в полуфинале Кубка Шпенглера обыграл швейцарский «Давос» со счетом 4:2.

В составе победителей дубль оформил Линден Вей, еще по голу забили Кристоф Берчи и Якоб Де ла Роз. У проигравший шайбы на счету Матея Странски и Янника Френера.

В финале Кубка Шпенглера «Фрибург» сыграет с немецким «Стробингом». Матч пройдет 31 декабря в Давосе и начнется в 14:10 мск.

Кубок Шпенглера

1/2 финала

«Фрибург» (Фрибург) — «Давос» (Давос) — 4:2 (1:2, 0:0, 3:0)

Голы: Вей — 1 (бол., Валльмарк, Гундерсон), 6:26 — 1:0. Странски — 1 (Рифорс, Барандун), 17:06 — 1:1. Френер — 1 (Корви, Тамбеллини), 19:23 — 1:2. Вей — 2 (бол., Серенсен, Гундерсон), 46:50 — 2:2. Берчи — 1 (Вальсер), 55:48 — 3:2. Де ла Роз — 1 (п.в.), 58:35 — 4:2.

Вратари: Берра — Эшлиманн.

Штраф: 6 — 20.

Броски: 25 (8+11+6) — 23 (5+6+12).

30 декабря. Давос. Vaillant Arena.

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