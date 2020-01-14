«Фрелунда» и «Маунтфилд» вышли в финал хоккейной Лиги чемпионов

В финале хоккейной Лиги чемпионов сыграют шведская «Фрелунда» и чешский «Маунтфилд».

В ответном матче 1/2 финала чешский клуб победил шведский «Юргорден» — 3:0. Гости не реализовали два буллита. В первом матче также победил «Маунтфилд» — 3:1.

«Фрелунда» на выезде обыграла другой клуб из Швеции — «Лулео» (3:1). В первой игре «Лулео» выиграл со счетом 3:2.

Финал состоится 4 февраля в Гетеборге на арене «Фрелунды», так как у шведского клуба лучше показатели после группового турнира. По регламенту турнира, финал состоит из одного матча.

Лига чемпионов

1/2 финала

Ответные матчи

«Маунтфилд» (Чехия) — «Юргорден» (Швеция) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Первый матч — 3:1

«Лулео» (Швеция) — «Фрелунда» (Швеция) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Первый матч — 3:2