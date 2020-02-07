Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Европа

«Это возможность поквитаться с русскими». Шведский форвард хочет отомстить сборной России

16:05
Самуэль Фагемо. Фото iihf.com.
Самуэль Фагемо. Фото iihf.com.
Теги:

Нападающий сборной Швеции Самуэль Фагемо рассказал об особом настрое на предстоящий матч Евротура против России. Игрок признался, что до сих пор не забыл поражение, которое потерпел в полуфинале прошедшего молодежного чемпионата мира.

— Для меня это первые матчи за главную сборную, это особенный момент, особенное чувство, — цитирует Фагемо Aftonbladet. — Тем более, что играть предстоит на главной арене нашей страны при большом количестве болельщиков.

Будет здорово сыграть против сборной России. Конечно, я хочу отомстить, я воспринимаю этот матч как возможность поквитаться с теми парнями, обыгравшими нас в полуфинале в молодежного чемпионата мира.

То поражение было крайне болезненным. И я признаюсь, что мне до сих пор больно.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир