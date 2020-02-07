«Это возможность поквитаться с русскими». Шведский форвард хочет отомстить сборной России
Нападающий сборной Швеции Самуэль Фагемо рассказал об особом настрое на предстоящий матч Евротура против России. Игрок признался, что до сих пор не забыл поражение, которое потерпел в полуфинале прошедшего молодежного чемпионата мира.
— Для меня это первые матчи за главную сборную, это особенный момент, особенное чувство, — цитирует Фагемо Aftonbladet. — Тем более, что играть предстоит на главной арене нашей страны при большом количестве болельщиков.
Будет здорово сыграть против сборной России. Конечно, я хочу отомстить, я воспринимаю этот матч как возможность поквитаться с теми парнями, обыгравшими нас в полуфинале в молодежного чемпионата мира.
То поражение было крайне болезненным. И я признаюсь, что мне до сих пор больно.