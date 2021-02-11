Форвард сборной России Хуснутдинов получил травму и, скорее всего, выбыл на долгий срок

Нападающий сборной России Марат Хуснутдинов получил травму в матче Шведских игр против Финляндии (3:2). Об этом заявил главный тренер россиян Игорь Ларионов.

«Скорее всего, Хуснутдинов выбыл надолго», — заявил Ларионов.

18-летний хоккеист СКА в текущем сезоне провел 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 2 (0+2) очка.

(Артур Хайруллин)