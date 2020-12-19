Швеция победила Финляндию на Кубке Первого канала

Швеция одержала победу над Финляндией в матче Кубка Первого канала — 4:1. В стартовой игре турнира шведы уступили по буллитам России (3:4), финны одолели Чехию (4:3). Матч Россия — Чехия состоится сегодня, начало — в 15.30.

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

Финляндия — Швеция — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Линдбек — 1 (бол., Кемпе, Петтерссон), 29:31 — 0:1. Фантенберг — 1 (Хольм, Оберг), 37:27 — 0:2. Фреден — 1 (Бенгтссон, Вингерли), 47:34 — 0:3. Турунен — 1 (бол., Песонен, Каски), 56:27 — 1:3. Кемпе — 1 (п.в.), 59:27 — 1:4.

Вратари: Ювонен (55:35 — 56:28, 57:53 — 59:28) — Линдбек.

Броски: 21 (12+4+5) — 21 (6+8+7).

Судьи: Гофман, Морозов.

19 декабря. Москва. «ЦСКА Арена». 0 зрителей.