Швеция победила Финляндию и выиграла Кубок Карьяла

Сборная Швеции стала победителем первого этапа Евротура — Кубка Карьяла. В заключительном матче шведы обыграли Финляндию со счетом 3:1.

В итоге, Швеция выиграла все три матча на Кубке Карьяла и набрала 9 очков. Финны остались на втором месте с 6 очками.

Ранее сборная России победила команду Чехии и обеспечила себе третье место на турнире (3 очка).

Хоккей

Еврохоккейтур

Кубок Карьяла

Финляндия — Швеция — 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Голы: Ландер — 2 (бол., Юос, Клингберг), 14:28 — 0:1. Й. Олофссон — 2 (бол., Теммернес, Бристедт), 35:00 — 0:2. Теммернес — 1 (бол., Бристедт), 38:00 — 0:3. Лиедес — 1 (Аалтонен, Койвисто), 42:31 — 1:3.

Вратари: Олкинуора — Лар. Юханссон.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (9+7+14) — 22 (9+8+5).

14 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена». 12206 зрителей.