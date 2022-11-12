Хоккей
Еврохоккейтур
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Европа

12 ноября, 20:02

Финляндия проиграла Чехии на домашнем этапе Евротура

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Финляндия проиграла Чехии в матче 2-го тура первого этапа Евротура — Кубка Карьяла.

Финны уступили чехам со счетом 2:5.

Хоккей

Еврохоккейтур

Кубок Карьяла

Финляндия — Чехия — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Голы: Смейкал — 1 (Забранский), 7:41 — 0:1. Туркулайнен — 1 (бол., Лехтонен, Карьялайнен), 10:59 — 1:1. Ленц — 1 (бол., Шпачек, Кодытек), 27:21 — 1:2. Т. Дворак — 1 (Кошталек, Зогорна), 35:00 — 1:3. Шпачек — 1 (Ленц, Хлапик), 47:37 — 1:4. Антонен — 1 (Саариярви, Лехтеря), 51:27 — 2:4. Ленц — 2 (Хлапик, Шпачек), 51:48 — 2:5.

Вратари: Вестерхольм — Вилл.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 28 (10+12+6) — 19 (6+8+5).

Судьи: Магнуссон, Харнебринг.

12 ноября. Турку. Turkuhalli (Elysee Arena).

Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
0
Читайте также
Грузинский фигурист Квителашвили ушел от Тутберидзе. В чем причина?
Наших фигуристов отправили в закуток в угоду хоккеистам. Закулисье «Гран-при»
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Швеция в овертайме победила Швейцарию на Кубке Карьяла
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости