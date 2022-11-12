Финляндия проиграла Чехии на домашнем этапе Евротура
Финляндия проиграла Чехии в матче 2-го тура первого этапа Евротура — Кубка Карьяла.
Финны уступили чехам со счетом 2:5.
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Кубок Карьяла
Финляндия — Чехия — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Голы: Смейкал — 1 (Забранский), 7:41 — 0:1. Туркулайнен — 1 (бол., Лехтонен, Карьялайнен), 10:59 — 1:1. Ленц — 1 (бол., Шпачек, Кодытек), 27:21 — 1:2. Т. Дворак — 1 (Кошталек, Зогорна), 35:00 — 1:3. Шпачек — 1 (Ленц, Хлапик), 47:37 — 1:4. Антонен — 1 (Саариярви, Лехтеря), 51:27 — 2:4. Ленц — 2 (Хлапик, Шпачек), 51:48 — 2:5.
Вратари: Вестерхольм — Вилл.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 28 (10+12+6) — 19 (6+8+5).
Судьи: Магнуссон, Харнебринг.
12 ноября. Турку. Turkuhalli (Elysee Arena).
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