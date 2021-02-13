Финляндия победила по буллитам Чехию на Шведских играх
16:36
Сборная Финляндии в рамках Евротура на Шведских играх по буллитам победила команду Чехии — 3:2.
Победный бросок исполнил Вили Саариярви.
Завтра, 14 февраля, Чехия сыграет с Россией, которая сегодня проведет матч со Швецией.
Еврохоккейтур
Шведские игры
Финляндия — Чехия — 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Блумел — 2 (Кодытек), 1:21 — 0:1. Ленц — 3 (бол., Странски, Шпачек), 43:43 — 0:2. Турунен — 2 (Тивола, Койвисто), 46:21 — 1:2. Саариярви — 2 (бол., Иннала, Лунделл), 51:24 — 2:2.
Победный буллит: Саариярви.
Вратари: Ювонен — Бартошак.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 22 (4+7+8+3) — 32 (20+5+6+1).
Судьи: Норд, Олунд.
13 февраля. Мальме. «Мальме Арена».
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