Финляндия победила Чехию на Кубке Карьяла
Сборная Финляндии в матче Кубка Карьяла обыграла команду Чехии со счетом 4:2.
Финляндия и Швеция лидируют на турнире. У команд по шесть очков. Далее идут Чехия и Россия, у которых нет очков.
Напомним, сегодня Россия проиграла Швеции со счетом 2:4.
Кубок Карьяла, который является первым этапом Евротура, проходит в Хельсинки с 11 по 14 ноября.
Еврохоккейтур
Кубок Карьяла
Финляндия — Чехия — 4:2 (3:0, 0:2, 1:0)
Голы: Раяла — 1 (Песонен, Ватанен), 1:17 — 1:0. Оямяки — 1 (бол., Ватанен, Аалтонен), 13:29 — 2:0. Иннала — 1 (Таллберг, Саариярви), 15:33 — 3:0. Кодытек — 1 (Найман, Скленичка), 26:03 — 3:1. Блумел — 1 (бол., Шпачек), 38:26 — 3:2. Филппула — 2 (Лехтонен, Иннала), 46:35 — 4:2.
Вратари: Вестерхольм — Свобода (Лукеш, 20:00).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 27 (5+10+12) — 31 (16+10+5).
13 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».
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