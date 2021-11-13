Финляндия победила Чехию на Кубке Карьяла

Сборная Финляндии в матче Кубка Карьяла обыграла команду Чехии со счетом 4:2.

Финляндия и Швеция лидируют на турнире. У команд по шесть очков. Далее идут Чехия и Россия, у которых нет очков.

Напомним, сегодня Россия проиграла Швеции со счетом 2:4.

Кубок Карьяла, который является первым этапом Евротура, проходит в Хельсинки с 11 по 14 ноября.

Еврохоккейтур

Кубок Карьяла

Финляндия — Чехия — 4:2 (3:0, 0:2, 1:0)

Голы: Раяла — 1 (Песонен, Ватанен), 1:17 — 1:0. Оямяки — 1 (бол., Ватанен, Аалтонен), 13:29 — 2:0. Иннала — 1 (Таллберг, Саариярви), 15:33 — 3:0. Кодытек — 1 (Найман, Скленичка), 26:03 — 3:1. Блумел — 1 (бол., Шпачек), 38:26 — 3:2. Филппула — 2 (Лехтонен, Иннала), 46:35 — 4:2.

Вратари: Вестерхольм — Свобода (Лукеш, 20:00).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (5+10+12) — 31 (16+10+5).

13 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».