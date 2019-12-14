Финляндия обыграла Швецию на Кубке Первого канала. Одну из шайб забросил вратарь

Сборная Финляндии обыграла Швецию в матче Кубка Первого канала — 5:1. Пятую шайбу в пустые ворота забросил вратарь финнов Франс Туохима. В стартовой игре турнира финны уступили Чехии (3:4 ОТ), а шведы одолели Россию (4:3).

Сборная России сыграет с Чехией сегодня, 14 декабря, начало — в 15.00 по московскому времени.

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

Финляндия — Швеция — 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

Голы: Бродин — 2 (Сильвегорд), 23:37 — 0:1. Пульюярви — 1 (бол., Аалтонен, Иконен), 29:28 — 1:1. Карьялайнен — 1 (бол., Кемиляйнен, Аалтонен), 37:15 — 2:1. Аалтонен — 3 (Кемиляйнен, Няттинен), 55:32 — 3:1. Пуустинен — 1, 57:26 — 4:1. Туохимаа — 1 (п.в.), 58:00 — 5:1.

Вратари: Туохимаа — Рейдеборн.

Штраф: 8 — 10.

Судьи: Морозов, Фатеев.

14 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».