Финляндия обыграла Швецию на Кубке «Карьяла»
20:58
Сборная Финляндии в матче Кубка Карьяла обыграла команду Швеции со счетом 2:1. Победный гол забил Миро Альтонен.
Для Швеции это третье поражение подряд. Финляндия ранее обыграла Россию (1:0) и проиграла Чехии (2:3 Б).
Еврохоккейтур
Кубок Карьяла
Финляндия — Швеция — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Лехтонен — 1 (Хаапала, Хиетанен), 3:46 — 1:0. Аалтонен — 2 (бол., Турунен, Хаапала), 25:24 — 2:0. Алсинг — 1 (Бертильссон, Хендемарк), 31:53 — 2:1.
Вратари: Сятери — Рейдеборн (57:17).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 23 (14+4+5) — 41 (8+22+11).
Судьи: Ержабек, Шир.
10 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/L/eurohockeytour/2019-2020/
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