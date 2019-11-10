Финляндия обыграла Швецию на Кубке «Карьяла»

Сборная Финляндии в матче Кубка Карьяла обыграла команду Швеции со счетом 2:1. Победный гол забил Миро Альтонен.

Для Швеции это третье поражение подряд. Финляндия ранее обыграла Россию (1:0) и проиграла Чехии (2:3 Б).

Еврохоккейтур

Кубок Карьяла

Финляндия — Швеция — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Лехтонен — 1 (Хаапала, Хиетанен), 3:46 — 1:0. Аалтонен — 2 (бол., Турунен, Хаапала), 25:24 — 2:0. Алсинг — 1 (Бертильссон, Хендемарк), 31:53 — 2:1.

Вратари: Сятери — Рейдеборн (57:17).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (14+4+5) — 41 (8+22+11).

Судьи: Ержабек, Шир.

10 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».