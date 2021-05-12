Чехия переиграла Финляндию в матче Евротура
12 мая 2021, 23:18
«Чехия одержала победу над командой Финляндии в матче домашнего этапа Евротура. Чехи одолели соперника со счетом 2:1.
Хоккей
Еврохоккейтур
Чешские игры
Финляндия — Чехия — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Ринделл — 1, 7:29 — 1:0. Шулак — 1 (бол., Шпачек), 37:44 — 1:1. М. Странски — 1 (Витасек, Шпачек), 48:48 — 1:2.
Вратари: Сятери (58:52) — Вилл.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 22 (4+6+12) — 37 (15+13+9).
Судьи: Градил, Пражак.
12 мая. Прага. o2 Arena.
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