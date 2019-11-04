ФХР объявила об изменениях в составах сборных
Федерация хоккея России объявила об изменениях в составах сборной России, сообщает Twitter национальной команды.
Нападающий СКА Андрей Кузьменко вызван в состав основной сборной России, которая готовится к Кубку Карьяла. Форвард «Локомотива» Артур Каюмов заменит нападающего «Нефтехимика» Павла Порядина.
Порядин отправится в расположение олимпийской сборной России. Тем временем вратарь «Торпедо» Андрей Тихомиров заменит получившего повреждение голкипера СКА Алексея Мельничука.
? Изменения в составах сборных— Хоккей России (@russiahockey) November 4, 2019
Национальная: Андрей Кузьменко отправится на Кубок Карьяла, Артур Каюмов заменит Павла Порядина.
Олимпийская: Порядин включен в состав, вратарь Андрей Тихомиров заменит получившего повреждение Алексея Мельничука.#снамироссия