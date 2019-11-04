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ФХР объявила об изменениях в составах сборных

16:39
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Федерация хоккея России объявила об изменениях в составах сборной России, сообщает Twitter национальной команды.

Нападающий СКА Андрей Кузьменко вызван в состав основной сборной России, которая готовится к Кубку Карьяла. Форвард «Локомотива» Артур Каюмов заменит нападающего «Нефтехимика» Павла Порядина.

Порядин отправится в расположение олимпийской сборной России. Тем временем вратарь «Торпедо» Андрей Тихомиров заменит получившего повреждение голкипера СКА Алексея Мельничука.

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