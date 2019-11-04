ФХР объявила об изменениях в составах сборных

? Изменения в составах сборных



Национальная: Андрей Кузьменко отправится на Кубок Карьяла, Артур Каюмов заменит Павла Порядина.



Олимпийская: Порядин включен в состав, вратарь Андрей Тихомиров заменит получившего повреждение Алексея Мельничука.#снамироссия