Фазель рассказал о состоянии здоровья после коронавируса
15:12
Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель рассказал, что его состояние после того, как он вылечился от коронавируса, медленными темпами улучшается.
Фазель в декабре сообщил, что сдал положительный тест на COVID-19. Позже швейцарец вылечился.
«Все не так плохо, но отмечу, что когда я получаю физическую нагрузку, например, кручу велосипед, то чувствую, что здоровье ко мне вернулось пока не полностью, — цитирует «РИА Новости» Фазеля. — Я не ощущаю себя здоровым на все 100 процентов после того, как переболел. Но потихоньку мне становится лучше».
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