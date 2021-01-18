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Фазель рассказал о состоянии здоровья после коронавируса

15:12
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Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель рассказал, что его состояние после того, как он вылечился от коронавируса, медленными темпами улучшается.

Фазель в декабре сообщил, что сдал положительный тест на COVID-19. Позже швейцарец вылечился.

«Все не так плохо, но отмечу, что когда я получаю физическую нагрузку, например, кручу велосипед, то чувствую, что здоровье ко мне вернулось пока не полностью, — цитирует «РИА Новости» Фазеля. — Я не ощущаю себя здоровым на все 100 процентов после того, как переболел. Но потихоньку мне становится лучше».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210118/koronavirus-1593528130.html

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