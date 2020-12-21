Фазель пожаловался на отсутствие запахов и вкуса
14:14
Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель, у которого ранее был выявлен коронавирус, рассказал о своем состоянии.
Руководитель надеется на возвращение вкусов и запахов, потерянных в связи с болезнью, к Рождеству.
«Я не могу пока сказать, что полностью оправился от болезни, но я не чувствую запахов и пропал вкус. Но я уверен, что к Рождеству вкусы и запахи вернутся», — цитирует «РИА Новости» Фазеля.
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