«Этот турнир изначально выглядел странно». В Швеции отреагировали на поражение своей сборной от российских юниоров

Издание Sportblade считает, что российские молоды игроки стали самым ярким событием Кубка Карьяла. Вчера сборная России? по буллитам обыграла Швецию (2:1 Б).

«Этот Кубок Карьяла изначально выглядел как-то странно. На турнир не приехали лучшие игроки из КХЛ и других европейских лиг. Россия вовсе прислала молодежную сборную. Но именно эти парни, которые должны стать будущим российского хоккея, и наделали больше всего шума.

Они стали самым ярким событием турнира. Возьмем, к примеру, голкипера Ярослава Аскарова, которого недавно задрафтовал «Нэшвилл». К слову о будущих звездах... Когда игра дошла до серии буллитов, то казалось, что у России уже большое преимущество в его лице. И это ощущение не обмануло. Аскаров отразил четыре из пяти буллитов.

Швеция выглядела лучше, чем в матче против Чехии. Четче играла оборона, агрессивнее действовала атака. Но впереди все разбивалось об Аскарова", — написало издание после матча.

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