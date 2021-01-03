Этап Евротура в Швеции пройдет в Мальме в формате «пузыря»
20:56
Третий этап Евротура в Швеции пройдет на арене в Мальме, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швеции.
Соревнования должны состояться с 11 по 14 февраля. Турнир будет проведен в формате «пузыря» для обеспечения безопасности участников соревнований.
Первый этап тура прошел в Финляндии, на нем сборная России одержала победу, набрав 8 очков. Российские хоккеисты стали также первыми и на декабрьском Кубке Первого канала в Москве. Заключительный этап турнира состоится в Чехии в мае.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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