Этап Евротура в Швеции пройдет в Мальме в формате «пузыря»

Третий этап Евротура в Швеции пройдет на арене в Мальме, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швеции.

Соревнования должны состояться с 11 по 14 февраля. Турнир будет проведен в формате «пузыря» для обеспечения безопасности участников соревнований.

Первый этап тура прошел в Финляндии, на нем сборная России одержала победу, набрав 8 очков. Российские хоккеисты стали также первыми и на декабрьском Кубке Первого канала в Москве. Заключительный этап турнира состоится в Чехии в мае.