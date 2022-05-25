Хоккей
Еврохоккейтур
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Европа

Сегодня, 16:08

Экс-защитник «Авангарда» Каски стал игроком «Лугано»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Авангарда» Оливер Каски стал игроком швейцарского «Лугано». Клуб подписал с 26-летним финном соглашение на два года, сообщает сайт команды.

В прошедшем сезоне Каски провел 47 матчей в регулярном чемпионате в составе омского «Авангарда», набрав 33 (13+20) очка. В плей-офф на его счету одна передача в двух играх.

Он покинул команду из Омска прямо по ходу плей-офф.

Последние два сезона Каски провел в КХЛ, где выступал за «Авангард». В 2021 году он выиграл с клубом Кубок Гагарина.

ХК Авангард
ХК Лугано
1
0
Читайте также
Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день
Как будет выглядеть в России альтернатива еврокубкам. Кубок Лиги — лучшее решение, но деньги на его проведение только ищут
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Я думал, это конец». Ягр признал вину в ДТП с трамваем
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости