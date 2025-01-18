Экс-игрок СКА и «Витязя» Аалтонен отстранен за нарушение антидопинговых правил

Нападающий «Клотена» Миро Аалтонен временно отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте лаборатории Swiss Sport Integrity.

В отношении 31-летнего швейцарца проводится расследование. Организация на время разбирательства не будет давать никаких комментариев.

С 2016 по 2022 год Аалтонен играл в России. Он выступал за «Витязь» и СКА. Всего на счету швейцарского хоккеиста 256 матчей и 175 (69+106) очков в КХЛ.