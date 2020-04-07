Экс-игрок сборной Швейцарии умер от коронавируса

Бывший хоккеист сборной Швейцарии Роже Шаппо умер от коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ). Ему было 79 лет.

Сообщается, что экс-игрок был госпитализирован в конце марта, после чего ему разрешили вернуться домой. Однако 1 апреля ему стало хуже, и его перевели в палату интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Шаппо провел 101 матч за сборную Швейцарии, выступив на Олимпиаде-1964 и трех чемпионатах мира в элитном дивизионе. Выступал за «Виллар» и «Женеву-Серветт», дважды выиграл чемпионат Швейцарии.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 362 936 человек. Умерших — 76373, выздоровевших — 292 188.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус диагностирован у 7 497 человек. 58 человек умерли, выздоровели — 494.

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