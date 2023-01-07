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Терещенко — о призыве Гашека не допускать россиян на турниры: «Просто больной человек»

Терещенко отреагировал на призыв Гашека не допускать россиян к международным стартам
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Экс-игрок «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» призыв олимпийского чемпиона Доминика Гашека не допускать россиян к международным стартам.

«Хотелось бы выругаться, но не буду. Просто больной человек. При чем тут спорт и политика. Больше ничего не могу сказать. Идиот», — сказал Терещенко корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Олимпийский чемпион в составе сборной Чехии Доминик Гашек заявил, что ИИХФ не должна отменять отстранение российских и белорусских национальных команд от международных соревнований.

Сборные России и Белоруссии уже пропустили взрослый и молодежный чемпионаты мира.

Алексей Терещенко
Доминик Гашек
Хоккей
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