Двуреченский продолжит карьеру в Белоруссии

«Шахтер» заключил контракт с российским нападающим Никитой Двуреченским, сообщает официальный сайт клуба из Солигорска.

С сезона-2009/10 хоккеист выступал в КХЛ: защищал цвета московского «Динамо», «Витязя», «Сибири», «Торпедо», «Нефтехимика», «Югры». Предыдущий сезон 28-летний форвард провел в словацком клубе «Дукла».

Двуреченский становился серебряным призером юниорского чемпионата мира (2009) и победителем молодежного чемпионата мира (2011) в составе сборной России.