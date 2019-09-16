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Двуреченский продолжит карьеру в Белоруссии

20:24
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«Шахтер» заключил контракт с российским нападающим Никитой Двуреченским, сообщает официальный сайт клуба из Солигорска.

С сезона-2009/10 хоккеист выступал в КХЛ: защищал цвета московского «Динамо», «Витязя», «Сибири», «Торпедо», «Нефтехимика», «Югры». Предыдущий сезон 28-летний форвард провел в словацком клубе «Дукла».

Двуреченский становился серебряным призером юниорского чемпионата мира (2009) и победителем молодежного чемпионата мира (2011) в составе сборной России.

Дополнительная информация

http://hcshahter.by/novosti/novosti-komandy/6924-popolnenie-v-stane-gornyakov

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