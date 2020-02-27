Два матча чемпионата Швейцарии по хоккею пройдут без зрителей из-за коронавируса

Две игры чемпионата Швейцарии по хоккею состоятся при пустых трибунах. Такое решение приняли власти кантона Тичино. Это связано со вспышкой коронавируса, в том числе в соседней Италии.

Сообщается, что без зрителей пройдут матчи «Амбри-Пиотта» — «Давос» (28 февраля) и «Лугано» — «Амбри-Пиотта» (29 февраля).

Кантон Тичино граничит с итальянскими регионами Пьемонтом и Ломбардией. В этих регионах объявлен карантин из-за коронавируса.