Доминик Кахун продолжит карьеру в Швейцарии

Нападающий Доминик Кахун будет играть в чемпионате Швейцарии. Немецкий форвард подписал контракт на три года с «Берном», сообщает сайт клуба.

В договоре прописан пункт, по которому хоккеист может уехать в НХЛ.

В минувшем сезоне 26-летний игрок выступал за «Эдмонтон». Он не получил нового предложения от клуба и вышел на рынок свободных агентов.

Кахун набрал 15 (9+6) очков в 48 матчах прошлого регулярного чемпионата. Всего в НХЛ у него 186 матчей и 83 (34+49) очка.