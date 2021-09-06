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Доминик Кахун продолжит карьеру в Швейцарии

18:33
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Нападающий Доминик Кахун будет играть в чемпионате Швейцарии. Немецкий форвард подписал контракт на три года с «Берном», сообщает сайт клуба.

В договоре прописан пункт, по которому хоккеист может уехать в НХЛ.

В минувшем сезоне 26-летний игрок выступал за «Эдмонтон». Он не получил нового предложения от клуба и вышел на рынок свободных агентов.

Кахун набрал 15 (9+6) очков в 48 матчах прошлого регулярного чемпионата. Всего в НХЛ у него 186 матчей и 83 (34+49) очка.

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Иван Шитик все материалы автора

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