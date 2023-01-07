Хоккей
Еврохоккейтур
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Европа

Сегодня, 11:57

В Госдуме ответили на заявление Гашека: «Вместо того, чтобы быть послом спорта, он срывает соревнования»

В Госдуме ответили на заявление Гашека о недопуске россиян к международным стартам
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» призыв олимпийского чемпиона Доминика Гашека не допускать россиян к международным соревнованиям.

«С Гашеком в последнее время что-то случилось. У него русофобские настроения, которые он пытается навязать всему миру. Они победили его разум. Мы знаем Гашека, как одного из самых титулованных хоккеистов. Его любили и в СССР, и в России. Он, как спортсмен, должен отстаивать интересы спортсменов. Его вмешательства в дела спортивных организаций удивляют. Я считаю, что он — один то тех, кто сорвал тур НХЛ по Европе. Чего он добивается? Отменяются турниры и соревнования, страдают болельщики. Вместо того, чтобы быть послом спорта, он срывает соревнования. Такие заявления недопустимы для человека, который много сделал для спорта», — сказал Свищев «СЭ».

Олимпийский чемпион в составе сборной Чехии Доминик Гашек заявил, что ИИХФ не должна отменять отстранение российских и белорусских национальных команд от международных соревнований.

Сборные России и Белоруссии уже пропустили взрослый и молодежный чемпионаты мира.

Доминик Гашек
Дмитрий Свищев
3
Читайте также
80 миллионов и возможное возвращение Плющенко и Загитовой. Что ждет фигуристов во второй части сезона?
Прыгал шесть тройных, а потом написал кулинарную книгу. Зигзаг в судьбе звезды фигурного катания
В Германии сообщили о важных выводах Путина из отношения НАТО к РФ в 1990-х годах
В ЛНР узнали о полученном ВСУ приказе на отступление из Соледара в ближайшее время
В Польше рассказали о «вонзившей нож в спину» Венгрии Украине
Украинские войска трижды за утро обстреляли Макеевку в ДНР
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Терещенко — о призыве Гашека не допускать россиян на турниры: «Просто больной человек»
Александр Тукманов прокомментировал информацию о том, что Александер Чеферин будет единственным кандидатом на предстоящих выборах президента УЕФА
Тарасова: «На премии «Балабол года» победил бы Томас Бах»
Директор гандбольного ЦСКА: «Будем надеяться, что в этом году Россия сможет вернуться на мировую арену»
Конгресс ИИХФ рассмотрит вопрос выполнения условий для реинтеграции команд России и Белоруссии
МЧМ удался. Но без России все равно не то
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терещенко — о призыве Гашека не допускать россиян на турниры: «Просто больной человек»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости