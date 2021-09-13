Денис Паршин перешел в словацкий «Кошице»

Бывший нападающий ЦСКА и «Авангарда» Денис Паршин продолжит карьеру в Словакии. 35-летний хоккеист перешел в «Кошице», за который уже выступал ранее, сообщает сайт клуба.

В сезоне-2019/20 форвард провел за клуб девять матчей и набрал 4 очка (3+1).

Минувший сезон Паршин отыграл в составе рижского «Динамо», в 44 играх КХЛ набрал 22 очка (12+10).

Ранее он также выступал за «Магнитку», «Торпедо», «Салават Юлаев», «Авангард» и ЦСКА.