Куляш — о хоккее в Румынии: «За сезон проводили больше 100 игр»

Экс-защитник «Авангарда» и «Чиксереды» Денис Куляш в интервью «СЭ» рассказал об особенностях румынского хоккея и чемпионата Erste Liga.

— Румыния. Чем Erste Liga привлекала россиян?

— Минимум тренировок. За сезон проводили больше 100 игр, если брать с плей-офф и финалом. В «Чиксереде» люди прекрасно понимают хоккей. Культура боления насчитывает более 100 лет. Старый дворец, повидавший многое. Я рад, что провел последние сезоны карьеры именно в Румынии. Каждый год выигрывали чемпионат Румынии, Кубок или Erste Liga. Многие устраивают прощальные матчи, а я закончил карьеру, выиграв трофей. Сказал ребятам в раздевалке со слезами на глазах: все, пора. Хотел уйти победителем, а не на таблетках.

— Но все же остается досада, что выиграли чемпионат Румынии, а Кубок Гагарина — нет?

— Конечно. Очень хотелось поднять Кубок Гагарина. Часто ходил рядом с ним, например, когда играл за «Ак Барс». Были разговоры о переходе в «Салават», когда в Уфе работал Вячеслав Аркадьевич Быков, меня могли обменять на Твердовского. Но судьба сложилась иначе. Иногда думаю: вот сколько у Даниса Зарипова трофеев! Но ничего, теперь моя цель — дойти до Кубка Гагарина как тренер, — сказал Куляш.