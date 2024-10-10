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Куляш — о 12-матчевой дисквалификации в Румынии: «Судья сзади подъехал и с кулака мне в печень ударил»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник клубов КХЛ Денис Куляш рассказал, как получил 12 матчей дисквалификации за стычку с арбитром в чемпионате Румынии. В конце карьеры с 2019 по 2021 год он играл за «Чиксереду».

«Мы с игроком одним сцепились, и судья подумал, что мы драться будем. Но никто со мной драться не хотел. Кто дрался, больше не подъезжали ко мне.

Судья сзади подъехал и с кулака мне в печень ударил. Этого никто не знал, и этого не заметили. Я замахнулся на него и получил 12 матчей дисквалификации. Шесть матчей шло на румынскую лигу и шесть — на венгерскую. Я перед всеми извинился, но я был не прав, что замахнулся.

Я собрал команду, руководство и отказался от месячной зарплаты, из-за того что пропускал 12 матчей. Фактически месяц я бесплатно тренировался, но это не проблема. Деньги ушли в команду», — цитирует Legalbet Куляша.

Источник: Legalbet
Денис Куляш
Хоккей
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