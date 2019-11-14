Защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов рассказал о дебюте в сборной России. Он провел первые матчи за национальную сборную на Кубке «Карьяла».

— Впечатления самые положительные. Как еще может быть по-другому? Получить приглашение в национальную сборную и защищать честь своей страны стоит очень дорогого. Это, наверное, мечта любого игрока с детства, когда он еще только переступил порог хоккейной школы. Мне еще и было приятнее от того, что представлял наш город, наш клуб, воспитанником которого являюсь, — приводит слова игрока официальный сайт «Нетехимика».

Единственное, осталось осадок от того, что не удалось выиграть этот турнир, хотя и для этого были все предпосылки: просто не удалось реализовать свои моменты. Есть и положительная сторона. Мы, игроки сборной получили бесценный опыт, который каждому из нас пригодится в дальнейшей карьере.

— У тебя есть опыт выступлений за молодежные сборные. Есть все же отличия между молодежной и первой сборной?

— Естественно. Разница есть. Все же здесь взрослый уровень, Ответственность, мышление другое. Конечно, ответственность чувствуешь на любом уровне, но в национальной сборной она все же несравнимо выше и ощущения другие.

— Первый матч, гимн России, наверное, волнение сильно давило на колени, нет?

— Волнение, конечно, было. Но через пару минут игры оно прошло. В Финляндии очень много русских, да и болельщиков, которые приехали на игру было предостаточно. Российских флагов на трибунах было полно. Вся эта поддержка, атмосфера на трибунах нам, безусловно, давала дополнительные силы. Повторюсь, жаль, не удалось выиграть.

— В дебютном матче тебе удалось отличиться и открыть счет своим голам за сборную России...

— Да, трудно передать ощущения. Конечно же, очень рад был заброшенной шайбе. Она мне дала дополнительные силы и уверенности.

Мне показалось, что никто в этот момент громче меня на льду не кричал.

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