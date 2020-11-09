Чинахов получил заряд положительных эмоций на Кубке Карьяла

Нападающий сборной России Егор Чинахов подвел итог выступления команды на Кубке Карьяла.

— Со всеми ребятами мы играли раньше в юниорских сборных, все друг друга знают, поэтому сразу все хорошо друг к другу относились, — цитирует Чинахова сайт «Авангарда». — Была единая команда. Эмоции только положительные, получили небольшой заряд. Сейчас вернулись, будем играть здесь.

— За счет чего вам нужно было брать свое в противостоянии с другими сборными?

— Надо было просто играть в свой хоккей, по максимуму контролировать шайбу, не отбрасываться и просто получать удовольствие от игры. Все сборные отличаются, все играли в разный хоккей. Со шведами сначала было тяжело, потом подстроились, успокоились и тоже начали навязывать свою игру.

— Вам не запрещалось брать инициативу в свои руки? Ты много бросал, в том числе и в большинстве.

— Все делали, как умели, все играли в пас. Где надо было взять на себя — все брали. Все старались, молодцы.

— Вы втроем уже успели поговорить с Бобом Хартли. Что он вам сказал?

— Сказал, что мы провели хорошие игры, поздравил с победой. Говорит, что ему понравилось, как мы играли. Теперь работаем здесь и завоевываем место в составе.

— С «Сочи» будете играть?

— Посмотрим.