Четыре игрока КХЛ - в сборной Швеции на товарищеские матчи со Словакией и Венгрией

Сборная Швеции огласила состав команды на товарищеские матчи со Словакией и Венгрией. В него вошли четыре представителя КХЛ. Игры в рамках подготовки к чемпионату мира-2019 пройдут в словацком Топольчаны (2 апреля) и столице Венгрии Будапеште (6 апреля) соответственно.

Вратари: Йонас Энрот ("Эребру"), Самуэль Эрссон ("Вестерос").

Защитники: Симон Бертильссон ("Брунас"), Йонатан Андерссон, Линус Арнессон (оба - "Эребру"), Филип Хольм ("Торпедо", КХЛ), Лукас Бенгтссон ("Линдчепинг"), Виктор Сведберг ("Барыс", КХЛ).

Нападающие: Линус Сандин, Тед Бритен, Леон Бристедт, Даниэль Заар, Лукас Эльвенес (все - "Регле"), Йоэль Келльман, Йеспр Боквист (оба - "Брунас"), Адам Бродецки ("Линдчепинг"), Мальте Стремвалль ("Коо Коо", Финляндия), Кристофер Мастомяки ("Эребру"), Антон Ландер ("Ак Барс", КХЛ), Деннис Расмуссен ("Металлург", КХЛ).

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