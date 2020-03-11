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Чешская экстралига из-за коронавируса отменила матчи

16:59

Чешская экстралига из-за коронавируса отменила все хоккейные матчи до 29 марта, информирует пресс-служба организации. Как отмечается, к этому сроку будет принято следующее решение.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

Ранее было принято решение провести ряд еврокубковых матчей без зрителей. В Италии в этом месяце отменены все спортивные мероприятия.

По данным ВОЗ, в мире количество зараженных коронавирусом составляет 113 тысяч человек, из которых погибли 4 тысячи.


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