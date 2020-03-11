Чешская экстралига из-за коронавируса отменила матчи

Чешская экстралига из-за коронавируса отменила все хоккейные матчи до 29 марта, информирует пресс-служба организации. Как отмечается, к этому сроку будет принято следующее решение.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

Ранее было принято решение провести ряд еврокубковых матчей без зрителей. В Италии в этом месяце отменены все спортивные мероприятия.

По данным ВОЗ, в мире количество зараженных коронавирусом составляет 113 тысяч человек, из которых погибли 4 тысячи.

Czech federation and TELH league postpones all games until 29 March. New decision will be made by then. The regulation to play without attendance lasted only one game day, Tuesday. https://t.co/RjA3HkyVdy — EuropeanHockeyClubs (@EHCAlliance) March 11, 2020



