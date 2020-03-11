Чемпионат Польши досрочно завершен из-за коронавируса

Из-за ситуации с коронавирусом Федерация хоккея Польши по соображениям безопасности отменила оставшиеся игры чемпионата страны.

Чемпионат был остановлен до того, как успели начаться матчи 1/2 финала в плей-офф. Чемпионом признан клуб «ГКС Тыхы», выигравший регулярный чемпионат. Второе место присудили команде «Уния Освенцим».

Третье место занял «ГКС Катовице». Четвертым финишировал «ГКС Ястшебье». Ранее сообщалось, что под вопросом проведение чемпионата мира по хоккею в Швейцарии. До этого был отменен женский чемпионат мира.