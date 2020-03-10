Чемпионат Германии по хоккею отменен

Чемпионат Германии полностью отменен в связи с распространением коронавируса, информирует пресс-служба немецкой хоккейной лиги. Как отмечается, чемпион не будет определен. Лига следует рекомендациями канцлера Ангелы Меркель, а также Министерства здравоохранения.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.